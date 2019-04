Fsb,mercati migliorano,resta incertezza

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Le condizioni dei mercati "sono migliorate dall'inizio dell'anno" dopo le turbolenze di fine 2018 ma "le incertezze restano elevate". E' quanto afferma il Financial Stability Board, l'organo internazionale formato dalle autorità di vigilanza di 24 paesi su mandato del G20 e che riunisce la plenaria a New York. Secondo l'Fb "alcuni timori sono ridotti" grazie anche all'estensione del termine per l'accordo sul Brexit fra Gb e la Ue. "I mercati finanziari - nota l'Fsb - hanno generalmente ben funzionato durante il periodo di volatilità di fine 2018 ma un più severo ed esteso evento di stress potrebbe mettere alla prova la resilienza del sistema finanziario". Per questo l'Fsb, rimane "vigile" e lavora nella plenaria a una "nuova iniziativa" per sviluppare un quadro di regole sulla sorveglianza che consenta di identificare le situazioni vulnerabili e i nuovi rischi emergenti per la stabilità finanziaria.