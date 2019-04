Borsa: Europa gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse europee girano in positivo in vista dell'avvio di Wall Street con i futures in calo. Gli investitori attendono il Pil del primo trimestre statunitense ma restano i timori sul rallentamento della crescita globale.

Prosegue il rialzo dell'euro sul dollaro a 1,1141 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (+0,09%). In rialzo Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,2%), in calo Londra (-0,2%), piatte Milano (-0,07%) e Madrid (+0,01%).

A Piazza Affari proseguono calo i titoli legati al petrolio con Saipem (-3,5%), Tenaris (-3%) ed Eni (-0,8%). Male anche Stm (-1,9%), Moncler (-1,4%) e la Juventus (-1,2%). In terreno positivo Tim (+1,7%), Mediobanca e Amplifon (+1%). Fuori dal listino principale vola Il Sole 24 ore (+10%).