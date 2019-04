Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Avvio di seduta debole per le Borse europee. Sui listini si ripercuote il poco entusiasmo degli investitori per gli esiti della stagione delle trimestrali.

Sullo sfondo restano i timori per il rallentamento della crescita economica mentre si è in attesa dell'accordo tra Usa e Cina sul commercio globale. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1139.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,03%). Invariate Londra (+0,09%) e Francoforte (+0,02%) mentre sono in lieve rialzo Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%).