Tesoro:asta Btp indicizzati, tasso 1,93%

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Tesoro ha collocato in asta Btp a 15 anni indicizzati all'inflazione per 909 milioni di euro a fronte di richieste per oltre 1,2 miliardi. Il rendimento è pari all'1,93%. Venduti anche Ctz a 24 mesi (prima tranche) con un rendimento dello 0,697%. Assegnati titoli per 3,5 miliardi di euro con una domanda che ha superato i 5,36 miliardi.