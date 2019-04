Ex Ilva: Di Maio,abolito immunità penale

(ANSA) - TARANTO, 24 APR - "Soni qui per dire che ieri in consiglio dei ministri abbiano abolito l'immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di potere godere di alcune esimenti legate a reati ambientali e legate ad alcuni reati odiosi che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivando a Taranto dove partecipa in prefettura al tavolo permanente per il Contratto istituzionale di Sviluppo (Cis) con altri quattro ministri M5s.

"Non è una vittoria del governo - ha aggiunto Di Maio - ma è una vittoria dei tarantini. So benissimo che i tarantini discendono dagli spartani ma ci sono tante altre battaglie da vincere".

L'esimente - ha aggiunto - doveva durare altri quattro anni e mezzo, ma ad agosto di quest'anno cesserà di esistere". Ha poi aggiunto che "c'è oltre un miliardo di euro per Taranto che non si sta spendendo" e che tornerà il 24 giugno, esattamente tra due mesi, "per vedere come si staranno spendendo i soldi stanziati".