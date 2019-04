Borsa: Europa migliora ma resta debole

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Le Borse europee migliorano ma restano deboli, complice il clima festivo e le incertezze sulla crescita dell'economia globale. Si guarda alla stagione delle trimestrali in attesa che giungano novità sul fronte del commercio internazionale. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1206 a Londra.

L'indice stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Francoforte (+0,8%), nonostante i dati negativi sulla fiducia delle imprese.

In calo Londra (-0,2%), Madrid (-0,3%) mentre è piatta Parigi (-0,02%). In coda Milano (-0,5%), appesantita dalle banche e dai titoli legati al petrolio dopo il calo del prezzo del greggio.

In calo Ubi (-2%), Intesa (-1,7%), Unicredit (-1,1%) e Banco Bpm (-1%). In rosso gli energetici con Eni (-0,9%), in attesa dei conti del trimestre, Tenaris (-0,8%) mentre è piatta Saipem (-0,02%). In fondo al listino la Juve (-3,2%).

In positivo Astaldi (+3,3%) e Salini Impregilo (+0,4%), quest'ultima dopo l'assemblea dei soci. Bene Stm (+2,4%), con la previsione di crescita nel 2019.