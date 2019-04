Borsa: Asia debole, cinesi contrastate

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Seduta debole per le Borse asiatiche cui, a differenza di quanto accade in questi giorni sui listini Usa, manca il sostegno di trimestrali con risultati sopra le attese. Tokyo lascia sul terreno lo 0,27% e non fanno meglio Hong Kong (-0,48%) e Seul (-0,88%) mentre in Cina Shanghai (-0,09%) e Shenzhen (+0,71%), entrambe a seduta ancora aperta, accolgono con andamenti contrapposti l'iniezione di liquidità per circa 40 miliardi di dollari della Bank of China nel sistema bancario locale per finanziare i crediti, rinunciando tuttavia a misure più forti dato che il recupero nei dati macroeconomici ha fatto venir meno l'esigenza di maggiori stimoli.