Dl Crescita:Salvini,sì a rimborsi crack

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Nel decreto crescita è stata inserita la norma che permette la partenza del fondo di indennizzo per i rimborsi dei risparmiatori coinvolti nei crack bancari. Lo ha annunciato il vicepremier, Matteo Salvini, parlando davanti a Palazzo Chigi. "So che sono in corso altre interlocuzioni a Roma e a Bruxelles" per allargare ulteriormente la platea, ma c'é "urgenza di rimborsare da subito" chi è più in difficoltà, ha aggiunto.