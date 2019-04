Mediaset impedisce a Vivendi di votare

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Mediaset, pur aprendo le porte dell'assemblea a Vivendi, ha deciso di impedire sia ai francesi che alla fiduciaria Simon di votare. Vivendi condanna la decisione riservandosi di contestare in tribunale le delibere di oggi. La partecipazione in Mediaset è stata acquistata "in violazione del contratto dell'8 aprile 2016 (quello per la cessione di Mediaset Premium, ndr) e del Testo Unico della Radiotalevisione" ha sottolineato Mediaset concludendo che Vivendi e il suo fiduciario Simon "non sono legittimati all'esercizio dei diritti amministrativi (ivi incluso il diritto di voto)". "E' contraria a tutti i principi fondamentali della democrazia degli azionisti. E' illegale e contro gli interessi di Mediaset e, in particolare, dei suoi azionisti di minoranza" rispondono i francesi che si riservano "il diritto di contestare in tribunale la validità delle delibere adottate in data odierna".