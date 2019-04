Borsa:Milano tiene (+0,37%),sprint Poste

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Piazza Affari si mantiene in territorio positivo in attesa dell'avvio degli scambi Usa, i cui futures sono in rialzo in vista del Beige Book della Fed. Gli acquisti si concentrano su Poste (+3,95%), spinta dagli analisti di Mediobanca e Ubi (+3,96%), con la raccomandazione 'outperform' di Intermonte, che ha rialzato il prezzo obiettivo, pure con il rialzo dello spread tra Btp e Bund sopra 254 punti. La sconfitta in Champions League con l'Ajax (+7,58% ad Amsterdam), pesa invece sulla Juventus (-15,82%). Segno meno anche per Diasorin (-2,91%), Amplifon (-2,25%), Terna (-1,66%) e Campari (-1%). In luce Stm (+2,47%), Bper (+2,33%), Saipem (+2%) e Tenaris (+1,46%), seguite da Fca (+1%), nonostante i dati sulle immatricolazioni. Secondo indiscrezioni di stampa francesi il Lingotto sarebbe al centro dell'interesse dei rivali d'Oltralpe Peugeot (+1,78%) e Renault (+2,13%).