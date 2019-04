Borsa: Milano in rialzo ma crolla Juve

(ANSA) - MILANO, 17 APR - La Borsa di Milano è in rialzo (+0,3%) mentre crolla la Juventus, eliminata ieri sera dai quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta con l'Ajax. Il titolo della società, congelato anche in apertura per eccesso di ribasso, segna un -19%, mentre gli avversari olandesi guadagnano ad Amsterdam il 10%.

Nonostante i dati sulle immatricolazioni a marco invece è tonico un altro titolo della galassia del Lingotto, Fca, che guadagna l'1,6%. Bene anche Stm (+1,7%), Poste (+1,1%) e Saipem (+1,1%). In rialzo Banco Bpm (+1,5%) dopo la cessione di un portafogli da 650 milioni di sofferenze che ha portato l'NPe ratio lorod al 10,3% dal precedente 10,8%. Rimbalza la matricola Nexi (+0,55%) dopo l'esordio deludente di ieri. Cedono Campari (-1,2%) , Terna (-1,2%) e Italgas (-0,8%). Male Moncler (-0,7%) nonostante ieri il presidente e a.d. Remo Ruffini abbia annunciato un buon primo trimestre.