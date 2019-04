Borsa: Europa contrastata, bene auto

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse europee sono contrastate: Londra cede (-0,15%) mentre Parigi è quasi piatta (-0,01%) e Francoforte guadagna lo 0,08%. Milano è la migliore (+0,2%).

L'indice paneuropeo Euro Stoxx è infatti quasi piatto (-0,05%) con il settore sanitario e quello delle utilities in ribasso di quasi un punto percentuale, mentre corrono informatica (+0,5%) e finanza (+0,4%). I diversi listini risentono dell'effetto del match di Champions League ieri sera a Torino: con la Juventus che crolla dopo la sconfitta (-18%), mentre gli avversari vittoriosi dell'Ajax marciano al passo del +10% ad Amsterdam. Il calo delle immatricolazioni di marzo non deprime il settore l'auto tonificato invece dai buoni dati del Pil arrivati dalla Cina: Fca (+1,3%), Renault (+0,9%), Peugeot (+0,8%), Daimler (+0,6%), Bmw (+0,1%). In ribasso solo Ferrari (-0,45%). Nel lusso sale l'Oreal (+0,2%) dopo la buona trimestrale annunciata ieri.