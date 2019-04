Borsa Milano tiene con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Piazza Affari pigra in linea con l'Europa conclude in modesto segno positivo: l'indice Ftse Mib registra in aumento finale dello 0,12% a 21.918 punti, l'Ftse All share un rialzo dello 0,11% a quota 23.981.

Debutto amaro per Nexi a Milano: il titolo del maggiore collocamento in Europa del 2019, sotto le vendite dall'inizio della seduta, ha chiuso in calo del 6,2% a 8,44 euro. Importanti gli scambi (a un totale di oltre 62 milioni di azioni), ma in progressiva frenata dopo una partenza molto intensa. Deboli Enel (-1,8%), Terna (-1,7%) ed Eni che ha ceduto un punto percentuale e mezzo sulla debolezza del settore petrolifero internazionale.

Acquisti invece su Stm e Azimut saliti di oltre il 2%, con Unicredit che ha chiuso in aumento del 3,2% dopo la maxi multa negli Usa inferiore però agli accantonamenti previsti. Ma bene soprattutto Tenaris, salita del 3,3% a 13 euro, spinta dal ritiro del rinvio a giudizio in Argentina per il presidente Paolo Rocca sulle presunte tangenti nel Paese sudamericano.