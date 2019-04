Borsa: Milano rallenta con Eni e Saipem

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Piazza Affari accorcia il passo al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,37%) ma si mantiene in testa alle altre borse europee. Frenano Eni e Saipem, in calo entrambe dell'1,5%, con il passo indietro del greggio a 63,3 dollari al barile. Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si mantiene a 247,3 punti, salgono Mps e Bper (+3% entrambe), Fineco (+2,5%) e Banco Bpm (+2,3%). Rallentano Unicredit (+1,68%) e Intesa Sanpaolo (-1,27%). Positive invece Juventus (+1,6%), nonostante la sconfitta di domenica a Ferrara, Tim (+1,38%) e Mediaset (+0,9%) malgrado la smentita su trattative con la tedesca Prosieben (+0,73% a Francoforte) per una fusione.

In rialzo Exor (+0,67%) ed Fca (+0,5%) a differenza di Ferrari (-0,25%) e Pirelli (-1,73%), che fornisce gomme di primo equipaggiamento. Tra i titoli minori sprint di Seri Industrial (+12,5%) e Tiscali (+5,4%), segno meno invece per Autostrade Meridionali (-4,26%), Bioera (-3,3%), Fullsix (-2,7%) e Netweek (-3,44%).