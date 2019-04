Borsa: Asia positiva, Tokyo +1,37%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Borse positive in Asia e Pacifico, con Tokyo (+1,4%) sui massimi dallo scorso dicembre dopo il progresso segnato dalle esportazioni cinesi e dopo utili trimestrali in crescita negli Usa. Gli occhi però restano puntati sui negoziati tra Cina e Usa sui dazi, giunti ormai ad una fase cruciale. Bene Taiwan (+0,65%) e Seul +0,53%), invariata Sidney. Positive Shanghai +0,59%), Hong Kong (+0,25%) e Mumbai (+0,23%) ancora in fase di contrattazioni. In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street in vista dell'indice manifatturiero dello Stato di New York, previsto in rialzo di 8 punti a fronte dei precedenti 3,7. In calo il greggio Wti a 63,61 dollari al barile e l'oro a 1.287,7 dollari l'oncia, mentre lo yen è sostanzialmente stabile sull'euro e sul dollaro.

Sugli scudi a Tokyo il colosso delle Tlc Softbank (+3,05%), insieme agli estrattivo-minerari Sumitomo Metal (Mining (+3,1%) e Mitsubishi materials (+3,65%), sulle prospettive di crescita del consumo di acciaio cinese.