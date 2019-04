Draghi,priorità Italia spingere crescita

"Le priorità dell'Italia restano la spinta all'occupazione e la crescita: l'Italia sa cosa fare". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, a chi gli chiedeva se ritenesse come il Fmi che l'Italia fosse un rischio per l'area euro e se le politiche portate avanti fossero quelle adatte.

Secondo Draghi, la Brexit, il protezionismo e le incertezze politiche sono elementi di rischio per l'economia. Ma l'economia di Eurolandia si è mostrata "resistente" e, nel complesso, il settore finanziario non mostra segnali di stress, ha aggiunto il presidente della Bce, evidenziando che "i rischi delle prospettive dell'area euro sono al ribasso".