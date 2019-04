Massiah:Mps,Banco? Non escludiamo niente

(ANSA) - BERGAMO, 12 APR - Il consigliere delegato di Ubi Banca, Victor Massiah, non esclude alcuna opzione in termini di aggregazione, incluse Mps e Banco Bpm, anche se al momento "non ci sono dossier aperti". "Noi abbiamo una apertura a studiare qualsiasi tipo di ipotesi che risponde alla creazione di valore e a una governance semplice ed efficace. Quando si saranno create queste condizioni saremo pronti a studiare", ha detto Massiah. "Non escludiamo niente e non includiamo niente, né sì a uno né no a un altro ma non c'è nessun dossier aperto".