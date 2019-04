Visco: Quota100-Rdc potrebbero non aiutare produttività

''Non siamo vicini alla recessione'' in Europa. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo al Council of Foreign Relations e rispondendo a chi gli chiedeva se la Bce avesse finito le munizioni a sua disposizione. ''Ci sono fattori temporanei e fattori piu' complicati che trattengono la crescita economica europea'' osserva Visco.



Il reddito di cittadinanza e quota 100 ''avranno un effetto ma potrebbero non sostenere la produttivita''' in Italia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.



Il debito pubblico va tenuto sotto controllo. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco al Council of Foreign Relations durante i lavori del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.



In Italia "e' necessario rafforzare il sistema delle banche e individuare misure credibili e identificabili": questo il messaggio al nostro Paese della direttrice del Fmi Christine Lagarde durante la conferenza stampa con cui ha aperto i lavori degli Spring Meetings del Fondo.



"Dopo due anni di espansione sostenuta, l'economia globale è entrata in una fase delicata. La crescita sta rallentando" con le tensioni commerciali e geopolitiche, l'incertezza politica e fattori una tantum. Lo afferma Christine Lagarde. Il direttore generale del Fmi ritiene "imperativo" in questo contesto attuare "riforme strutturali per rafforzare la produttività e la crescita di medio termine". "Le politiche devono anche promuovere l'inclusione" e la "resistenza" del sistema finanziario.