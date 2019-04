Mps bene in Piazza Affari, +8,5%

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Tentativo di ripartenza in Borsa per Monte dei Paschi di Siena: il gruppo bancario senese ha chiuso la seduta di Borsa in aumento dell'8,5% a 1,35 euro, dopo essere anche passato in asta di volatilità.

Il titolo durante la giornata dell'assemblea ha cercato così di rialzarsi dai minimi recenti, con il livello storico più basso che è stato toccato il 4 febbraio scorso a quota 1,19 euro.