EssilorLuxottica risale in Borsa, +1,9%

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Primo rialzo significativo per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo lo scivolone causato dall'emersione del duro confronto tra Leonardo Del Vecchio e la parte francese: il titolo è salito dell'1,9% a 98,74 euro a fronte di un minimo recente toccato il 28 marzo scorso a 96 euro.

A favorire il rimbalzo la salute del settore del lusso a Parigi dopo i buoni dati di Lvmh e soprattutto un report di Citigroup positivo sul gruppo delle lenti e delle montature per occhiali che ha alzato da 'sell' a 'neutral' il rating sul titolo per la stima in aumento per le vendite di occhiali da sole in Europa grazie anche al bel tempo dei primi mesi dell'anno. Ancora in stallo invece il duello tra l'azionista di maggioranza e il management transalpino, in attesa di una risposta all'avvio dell'arbitrato chiesto dal fondatore di Luxottica.