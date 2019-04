Moda rallenta, perderà 47.000 addetti

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Il fatturato della Moda Italia crescerà nel primo semestre dell'anno solo dell'1,5%, dimezzando la sua corsa rispetto allo stesso periodo 2018. La stima è di Sistema Moda Italia che, facendo il punto sul preconsuntivo del 2018 e le stime 2019, lancia un allarme: in cinque anni andranno in pensione 47.000 addetti del settore mentre solo 10.000 neodiplomati usciranno dalle scuole professionali. Un 'buco' che l'introduzione di 'Quota 100' aggraverà, con l'emergenza che potrebbe concretizzarsi in soli 2-3 anni.

Il presidente di Smi, Marino Vago, non ha peli sulla lingua: "la questione relativa a 'Quota 100' è stata oggetto di un mio intervento al tavolo con il ministro Di Maio, da cui ho ricevuto una risposta stizzita".