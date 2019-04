Borsa: Milano +0,21% con Stm, Eni

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Piazza Affari in recupero dopo un'apertura in negativo. Il Ftse Mib sale dello 0,21% a 21.819 punti. Mentre lo spread tra btp e bund è stabile a 248 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,47%. A sostenere il listino in particolare gli acquisti su Stm (+0,73%), Eni (+0,67%), Banco Bpm (+0,62%). Poco mossa Unicredit (+0,03%) nel giorno del consiglio che prepara l'assemblea di giovedì chiamata ad approvare il bilancio 2018. Di contro frena Prysmian (-2,48%) con i nuovi problemi a WesternLink, il cavo sottomarino tra Scozia e Galles fuori servizio dopo che il sistema di sicurezza è scattato il 6 aprile mentre venivano svolti alcuni test.

Vendite, fuori dal paniere principale, anche su Technogym (-4,34% a 10,36 euro) che ha ceduto in accelerate book building quasi il 7% del capitale e si allinea al prezzo di collocamento di 10,30 euro.