Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,34%

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Borse europee in terreno lievemente positivo a metà seduta con l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna un quarto di punto con gli acquisti che si concentrano sui finanziari e in particolare i bancari. A Parigi che segna un marginale 0,13% con SocGen che sale dell'1,32% dopo aver confermato il taglio di 1.600 posti di lavoro al livello internazionale, di cui circa 750 in Francia. Tra le altre Piazze Londra registra un +0,12% in attesa del vertice di domani a Bruxelles sulla Brexit mentre Francoforte è debole (-0,2%). Milano viaggia più decisa con il Ftse Mib a +0,34% (21.852 punti) e lo spread piatto a 245 punti base.

Vendite su Leonardo (-1,14%) con la l'amministrazione Trump che minaccia nuovi dazi principalmente nel settore aerospaziale e agricolo. Continua a frenare Prysmian (-3,7%) con il cavo WesternLink fuori servizio. Buon passo invece per Amplifon (+1,84%), Cnhn (+1,78%) e Banco Bpm (+1,47%). Technogym cede il 4,16% dopo il collocamento di quasi il 7% del capitale.