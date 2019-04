Borsa: Asia cauta, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Si confermano caute le Borse asiatiche con gli investitori che restano in attesa di un accordo sui dazi tra Cina e Usa. Il mercato guarda poi agli sviluppi sulla Brexit con il al vertice europeo in programma domani a Bruxelles. Tra le singole Piazze Tokyo registra variazione appena positiva dello 0,19%. Poco mosse anche Hong Kong (+0,07%) Seul (+0,13%) e Shenzhen (-0,01%). Debole Shanghai (-0,61%). L'euro è in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata a 1,1261. La moneta unica scende nei confronti dello yen a 125,39. previsti in negativo i listini europei. Mentre dal punto di vista macro sono attese le vendite al dettaglio in Italia.