Ikea: azienda, addio a Verona per troppe incertezze

"Purtroppo, l'incertezza degli scorsi mesi rispetto alla possibilità di procedere con il progetto originario di negozio Ikea e centro commerciale - una soluzione che avrebbe garantito una sostenibilità finanziaria nel lungo termine - non ha creato le condizioni per poter procedere con la pianificazione di un investimento così importante". Lo afferma in una nota la multinazionale svedese, che ha informato oggi il Sindaco di Verona della decisione di non portare avanti il progetto per l'area della "Marangona".

La decisione, prosegue Ikea, è stata presa "anche in ragione delle più generali valutazioni strategiche che Ikea sta svolgendo a livello internazionale".(ANSA).