Design: Mediobanca, settore sano da 21,8 miliardi di euro

Il design italiano è un settore sano con aziende solide, che nel 2017 hanno generato un fatturato complessivo di 21,8 miliardi, in crescita del 4,4% annuo, mentre un terzo delle vendite sono realizzate all'estero (circa 9 miliardi). A trainare il comparto del legno-arredo è la domanda interna (12,8 miliardi di ricavi) e il Nord Est è la locomotiva d'Italia, con il 43% delle imprese presenti.

Questa la fotografia del Focus "Aziende Legno-Arredo" realizzato dall'Ufficio studi di Mediobanca, alla vigilia della Milano Design Week, su 330 imprese (52 commerciali e 278 produttive) con un fatturato di almeno 16 milioni. Il settore più dinamico, per i ricavi, è quello dei produttori di mobili per ufficio e spazi pubblici (+8,7% nelle vendite), seguito dalle cucine (+7%) e dal legno e derivati (+6,8%).

Meno dinamici i mercati dell'illuminazione (+0,9%) e delle poltrone e divani (+0,8%). (ANSA).