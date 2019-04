Borsa: Europa debole, Francoforte -0,3%

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Le Borse europee sono orientate al ribasso con l'indice paneuropeo Dj Stoxx 600 in calo dello 0,21% dopo aver segnato venerdì i massimi da agosto. In attesa che per mercoledì la premier britannica May presenti una nuova proposta alle Ue per il rinvio della Brexit Londra lascia sul terreno lo 0,30%, senza essere la peggiore. Fa peggio Francoforte (-0,32%) dove non sono emerse novità nel weekend sul fronte Commerz (-2,05%) e Deutsche Bank (-0,95%) che riuniscono martedì i Cda.

In attesa di una tornata di trimestrali di banche negli Usa e dopo il pressing di venerdì di Trump sulla Fed i futures Usa sono negativi mentre i listini del Vecchio Continente attendono il meeting della Bce mercoledì. Al palo Parigi (-0,15%) dove Total guadagna lo 0,26% e Milano (-0,13%): qui le tensioni in Libia pesano su Eni (-0,87%) malgrado il generale rialzo dei prezzi del greggio. L' accordo con Tesla sulle emissioni aiuta intanto Fca (+1,44%)