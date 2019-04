Bulc incontra madamin, pieno sostegno

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - "Le iniziative dei cittadini aiutano sempre a mantenere le questioni di trasporti sull'agenda politica". Così la commissaria Ue ai Trasporti Violeta Bulc in un tweet dopo l'incontro a Bruxelles dedicato alla questione Tav con le 'madamin' del comitato Sì Torino va avanti. Secondo quanto emerge al termine dell'incontro, la commissaria ha assicurato "pieno sostegno" per l'impegno delle 'madamin' a favore della realizzazione della Tav.

La commissaria, che è stata invitata alla manifestazione 'Sì Tav subito' organizzata per il 6 aprile a Torino, non potrà partecipare per impegni pregressi. "L'incontro è andato molto bene, la commissaria Bulc ha ribadito il suo sostegno, era molto dispiaciuta perché non potrà venire per altri impegni", spiegano le 'madamin'.

Bruxelles ha già avvertito più volte l'Italia che se l'opera non verrà realizzata i fondi Ue a questa destinati rischiano di andare persi, e dovranno anche essere restituiti quelli già versati.