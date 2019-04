Borsa: Milano sale con Pirelli e Stm

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Giornata positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +1,08% a 21.755 punti) ai massimi da agosto. Lo spread Btp-Bund si ferma poco sopra i 254 punti. In crescita anche tutte le Borse europee: Francoforte +1,7%, Parigi +0,84% e Londra +0,37%. A brillare nel listino milanese è stata Stm (+5,79%), con l'attesa dell'accordo tra Usa e Cina sui dazi che favorisce gli acquisti anche su Pirelli (+3,40%) e Cnh (+2,85%).

Bene le banche: Unicredit sale del 2,73%, sui rumors di un accordo nel breve con le autorità Usa sulle sanzioni per l'Iran.

Tra i finanziari crescono anche Banco Bpm (2,08%), Unipol (+3,92%) e Azimut (+2,74%), che punta a una fusione in Sudamerica o in Asia. Debole A2a (-2,61%), dopo i conti.

Fuori dal paniere principale corre Brembo (+7,25%), con l'azionista di riferimento, il presidente Alberto Bombassei, che non ha escluso "operazioni di acquisizione o fusione", disposto a ridurre al la propria quota, pur mantenendo il controllo della gestione del gruppo.