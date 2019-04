Borsa: Milano conferma rialzo, balzo Stm

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +1,12%) al traguardo di metà seduta, con lo spread tra Btp e Bund stabile a quota 250 punti, sotto ai valori dell'apertura. In evidenza Stm (+6,35%), favorita dall'ottimismo sui negoziati tra Usa e Cina, e Brembo (+4,55%), pronta a cogliere occasioni sul mercato. Bene anche Unicredit (+3,25%) in vista di un accordo con l'amministrazione Usa per le sanzioni sull'Iran che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Acquisti anche sui bancari Banco Bpm (+2,84%) e Ubi (+2,27%) e su Unipol (+3,74%), più cauta invece UnipolSai (+1,54%), positiva Tim (+0,67%). Poco mossa A2a, che viaggia a cavallo della parità, dopo i conti e in attesa del piano strategico.

Segno meno per Hera (-1,34%), Amplifon (-0,84%) e Campari (-0,4%). Sprint di Mediaset (+2,89%), che secondo il presidente Fedele Confalonieri ha "solo allo studio" una possibile aggregazione con la tedesca ProSiebenSat1 (+4,12% a Francoforte). Pesante Zucchi (-3,31%) all'indomani dei conti.