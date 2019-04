Fca si racconta, nasce Heritage Hub

(ANSA) - TORINO, 2 APR - Fca celebra i successi, e il fascino, di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo con Heritage Hub. Negli spazi dell'ex Officina 81 di via Plava, a Torino, dove un tempo c'erano le Meccaniche di Mirafiori sorge oggi una sorta di 'biblioteca' delle auto: 15mila metri quadrati in cui vengono esposte 250 vetture dei marchi del Gruppo. Veri e propri gioielli a quattro ruote, realizzati tra il 1908 e il 2008, tra cui conept e fuoriserie mai mostrate in pubblico.

Heritage Hub, però, non è solo uno spazio museale.

All'interno si trovano infatti tutti i servizi e i prodotti firmati Fca Heritage. Compresa la vetrina di Reloaded by creators, il progetto che certifica e riporta alla bellezza originaria le vetture storiche, rendendole disponibili per la vendita.

Una prima apertura al pubblico è in programma cob Archivissima, il 12 aprile, ma l'intenzione è quello di aprirlo ai torinesi, e non solo, in modo permanente.