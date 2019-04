Germania: Pmi manifattura a minimo 2012

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Brusca discesa della fiducia per il settore manifatturiero in Germania. A marzo l'indice Pmi rilevato da Ihs Markit ha evidenziato un forte ribasso a 44,1 punti da 47,6 a febbraio, toccando il livello più basso da luglio 2012, dai tempi della crisi finanziaria dell'Eurozona.

Gli ordinativi hanno segnato una pesante flessione a 39,3 punti da da 42,5 di febbraio, un livello che non si vedeva da aprile del 2009.