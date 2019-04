Borsa:Europa prosegue in stabile rialzo

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo con gli investitori che non sembrano particolarmente preoccupati per i dati negativi sulla manifattura. A marzo l'indice pmi della Germania ha toccato il livello più basso da luglio 2012. I mercati sembrano guardare con interesse alla crescita dell'economia cinese e agli eventuali sviluppi che potranno arrivare dopo l'accordo sul commercio internazionale. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1247 a Londra.

Nel Vecchio Continente l'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. Francoforte (+1,2%) guida i listini europei. Bene anche Londra (+0,9%), Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,5%). In positivo il comparto della trasformazione dei metalli (+1,8%) con Thyssenkrupp e ArcelorMittal (+4%) e Glencore (+2,5%). Andamento positivo per le banche (+1,1%) con Banco Bilbao (+1,9%), Barclays (+1,3%) e Credit Agricole (+0,9%).

L'aumento del prezzo del petrolio spinge anche il settore dell'energia (+0,8%) con Shell (+0,9%), Total (+0,8%) e Bp (+0,6%).