Borsa: Milano positiva (+1%) con Cina

(ANSA) - MILANO, 1 APR - La Borse di Milano non risente dei dati negativi per le Pmi e chiude in rialzo, in linea con le altre piazze europee, tonificate anche dalle buone notizie sul manifatturiero arrivate dalla Cina e dal buon passo di Wall Street. A piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,1% a punti. Regina è Unicredit (+4,32%) rinvigorita dal giudizio di Goldman Sachs che l'ha inserita tra i titoli consigliati. Buona performance anche da Stm (+4,02%) e Buzzi (+3,04%). Corrono Ubi (+3,65%) e Banco Bpm (+2,97%), mentre lo spread di attesta a +253 punti. La galassia del Lingotto corre sui rinnovati rumors di aggregazioni e dell'ipotesi di una super piattaforma europea del comparto: Cnh (+3,3%), Exor (+2,87%), Fca (+2,4%) e Ferrari (+1,09%). Bene Saipem (+2,33%) con le voci di vendita del settore perforazioni. Soffre Tim dopo la tregua tra i soci (-1,7%), con l'energia di Italgas (-1,27%) e Terna (-1,13%).