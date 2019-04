Borsa: Milano lima rialzo dopo dati pmi

(ANSA) - MILANO, 1 APR - La Borsa di Milano (+0,5%) lima il rialzo dopo il dato in calo dell'attività manifatturiera italiana con l'indice pmi che ha aggiornato i minimi da maggio 2013. A Piazza Affari tengono le banche con Unicredit (+2,2%), Ubi (+1,1%) e Banco Bpm (+0,9%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 259 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,54%.

Svettano in cima al listino Stm (+3,2%), Saipem (+3%) e Buzzi (+2,3%). Proseguono in rosso Prysmian (-1%), Enel (-0,6%) e Atlantia (-0,4%). Debole Tim (-0,2%), dopo l'assemblea e la pace tra i soci.