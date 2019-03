Borsa: Milano tiene (+0,4%), bene Tim

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Piazza Affari si mantiene in rialzo (+0,4%) spinta da Tim (+4%), dopo il ritiro di Vivendi della richiesta di revoca dei consiglieri. Accelera anche Stm (+2,5%), recentemente penalizzata dalle stime di Infineon (+0,55%) e Ferragamo (+1,68%), in linea con il settore del lusso in Europa.

Il rialzo dei metalli spinge Tenaris (+1,5%) e quello del greggio Saipem (+1,1%) ed Eni (+0,9%). In calo Campari (-0,63%), oggetto di realizzi dopo il massimo storico raggiunto 3 giorni fa, A2a (-0,28%) che diffonde i conti mercoledì prossimo e Fineco (-0,22%). Si sgonfia anche Fca (-0,27%), dopo la recente corsa su ipotesi di un interesse di Peugeot (+1,17%) e Renault (+0,85%). Poco mosse Banco Bpm (+0,15%) e Unicredit (+0,12%) con lo spread in calo a 252 punti, meglio invece Intesa (+0,51%).

Sugli scudi Tiscali (+10%), che ha siglato un accordo per la ristrutturazione del debito, e Salini Impregilo (+3,12%) dopo una nuova commessa per la Napoli-Bari, pesanti Chl (-7,27%) e Mondadori (-4,18%).