Borsa: Europa sale, Milano +0,25%

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Borse europee positive, insieme ai futures Usa, per effetto dell'ottimismo scatenato dalla ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, alla luce anche delle ultime aperture di Pechino. Un clima favorevole, che consente di chiudere il trimestre con il maggior rialzo dal 2015. Parigi (+0,8%) è la migliore, seguita da Londra (+0,5%), Francoforte e Madrid (+0,4% entrambe), mentre Milano (+0,25%) è in coda.

Effetto conti su Hennes & Mauri (+13%), che insieme a Kering (+1,55%) ed Lvmh (+1,33%) smentisce il recente pessimismo sui titoli del lusso. Le quotazioni dei metalli spingono invece ArcelorMittal (+2%) e Tenaris (+1,38%), mentre TechnipFmc (+1,95%) e Saipem (+1,3%) seguono la dinamica del prezzo del greggio. Acquisti su Credit Agricole (+1,58%) e Peugeot (+1,36%), che secondo gli analisti di Moody's non teme una Brexit incontrollata grazie alla presenza di Vauxhall nel Regno Unito. Scivolone di Tui (-10%) dopo i conti e il taglio alle proprie stime a seguito del blocco dei Boeing 737.