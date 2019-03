Bankitalia: Oilveti, bene bilancio 2018

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Esprimo vivo apprezzamento per il bilancio 2018 e l'azione di rafforzamento patrimoniale dell'istituto, risultati apprezzabili considerato anche il complesso contesto in cui Banca d'Italia opera". Lo ha affermato Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp in rappresentanza degli enti previdenziali e delle casse di previdenza in possesso di oltre il 15% del capitale dell'istituto centrale, all'assemblea sul bilancio di Banca d'Italia. Oliveti ha espresso "soddisfazione per la distribuzione di dividendi (pari a 227 milioni ndr) pur chiedendoci se in futuro possa essere considerata la possibilità, coerentemente con la dinamica degli utili previsti, di un aggiustamento della distribuzione verso i limiti superiori previsti dall'articolo 38 dello Statuto di Banca d'Italia" la quale la fissa al 6%.