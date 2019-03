Borsa:Europa in rialzo, debole Milano

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee, con Wall Street in rialzo, sono in gran parte in territorio positivo. L'indice d'area guadagna un quarto di punto con vendite in particolare sull'energia. Tra le singole Piazze resta in evidenza Londra (+0,9%) mentre il Governo May ha chiesto per domani un nuovo voto sull'accordo di divorzio dall'Ue. Più caute Parigi (+0,29%) dove EssilorLuxottica cede il 2,31% con Delfin che ha chiesto l'arbitrato e Francoforte (+0,35%). Mentre restano in negativo Milano (Ftse Mib -0,3% a 21.129 punti) che paga le vendite in particolare sui bancari con Banco Bpm che cede l'1,95%, Unicredit l'1,75%, Ubi l'1,23%. Di contro viaggia in rialzo Fineco (+1,22%). Tra gli altri in rialzo Juventus (+1,58%), Leonardo (+1,63%). Debole Fca (-0,80%) sulle notizie sul riassetto del comparto dell'auto. Lo spread tra btp e bund che torna in area 255 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,5%.