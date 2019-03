Borsa: Europa lima rialzo, giù Milano

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee limano i rialzi dopo il calo del sentimento economico, con i dati peggiori in Germania e Olanda mentre l'Italia è stabile. Nel Regno Unito resta lo stallo politico sulla Brexit con la sterlina che segna un ribasso fino a 1,312 dollari e nel cross con l'euro cede lo 0,4% a 85,55 pence per euro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Londra (+0,7%), Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,4%) mentre sono in rosso Milano (-0,2%) e Madrid (-0,14%). A Parigi prosegue il calo di EssilorLuxottica (-1,9%), dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin. In rosso anche Bayer (-1,4%), con la condanna di Monsanto per il caso del diserbante Roundup.

Piazza Affari è appesantita dal calo delle banche e di Fca (-0,9%). In fondo al listino principale Unicredit e Banco Bpm (-1,6%), Ubi (-1,4%), Bper e Intesa (-0,4%). In rialzo Juventus e Moncler (+1,1%), Buzzi Unicem (+1%) e Leonardo (+0,9%).