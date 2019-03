Borsa: Asia in calo, timori su crescita

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia.

Intanto si riaccendono i riflettori su Pechino dove riprendono i negoziati commerciati tra Usa e Cina il cui esito inciderà sull'andamento della crescita economica globale.

In netto ribasso Tokyo (-1,61%) con lo yen in apprezzamento sul dollaro, a un livello di poco superiore a 110, e a 123,80 sull'euro. In rosso anche Shanghai (-0,98%), Shenzhen (-0,92%) e Seul (-0,82%). In controtendenza Hong Kong (+0,18%) e Mumbai (+0,61%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici della fiducia dell'Eurozona mentre dalla Germania i dati sull'inflazione.

Dagli Stati Uniti le ultime stime sul Pil del quarto trimestre, le richieste dei sussidi di disoccupazione e l'andamento del mercato immobiliare residenziale.