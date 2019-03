Borse Europa caute, Milano sconta spread

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Le Borse europee oscillano attorno alla parità a metà mattinata, con gli investitori ingessati dai timori per la frenata dell'economia globale e in attesa di passi avanti nel dialogo tra Cina a Usa sui dazi e di nuove concessioni da parte della Fed sui tassi.

Londra avanza dello 0,1%, Francoforte è piatta e Parigi cede lo 0,1%. Milano gira bruscamente in calo (-0,3%) dopo l'impennata dello spread Btp-Bund, che ha toccato i 260 punti base, facendo salire il rendimento del nostro decennale al 2,53%. Il Btp si muove in controtendenza rispetto al calo generalizzato degli altri titoli di Stato, preferiti all'azionario nel clima di incertezza e sulla spinta della speculazione per un taglio dei tassi da parte della Fed.