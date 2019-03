La 'Ragazza senza paura' arriva a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La Fearless Girl arriva a Milano.

Una copia a grandezza naturale della statua di Kristen Visbal che era stata posta di fronte al 'charging bull' a Wall Street per la festa della Donna del marzo 2017 sarà al Salone del risparmio nello stand degli Etfs di State street global advisors. Fu proprio State street a commissionare l'opera in bronzo per promuovere la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società in cui investe. La coppia - il 'Toro', simbolo della Borsa che corre, e la ragazzina con la coda di cavallo con le mani sui fianchi in segno di sfida - erano diventati un 'must' per i selfie, oltre che un simbolo del movimento per l'uguaglianza di genere. Oggi la scultura si trova davanti all'ingresso del New York Stock Exchange e in Paternoster Square a Londra.