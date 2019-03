Ivass,risveglia 21mila polizze dormienti

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Continua l'azione dell'Ivass sulle polizze vita "dormienti", cioè quelle polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e giacciono presso le compagnie di assicurazione con il rischio di cadere in prescrizione. "Grazie agli incroci effettuati dall'Ivass tra codici fiscali degli assicurati e dati sui decessi presenti presso l'Agenzia delle entrate - informa l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni - sono state risvegliate ulteriori 21.370 polizze per circa 335 milioni di euro, già liquidati o in corso di liquidazione ai beneficiari". Dalle verifiche è emerso che 436 polizze vita, per circa 7 milioni di euro, sono prescritte e le somme devolute al Fondo Rapporti Dormienti. Dal 2017 ad oggi l'Ivass ha così complessivamente risvegliato 208.863 polizze vita per un totale di circa 3,9 miliardi di euro. Le verifiche sulle "dormienti" continueranno ed è stato esteso il campo di indagine.