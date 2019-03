Borsa: Milano tiene (+0,3%) con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Accelera Piazza Affari (Ftse Mib +0,3%), spinta da Saipem (+2,18%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, Leonardo (+1,14%), spinta dagli analisti su ipotesi di crescita del settore degli elicotteri, Mediobanca (+1,2%) e Fineco (+0,93%). Acquisti anche su Moncler (+1%) e Ferragamo (+0,78%), mentre cede Buzzi (-1,48%). Sale Fca (+0,61%), spinta da ipotesi di aggregazione, mentre sono contrastati i bancari con lo spread in calo a 252 punti. Intesa (+0,19%) si mantiene in rialzo dopo aver confermato le indiscrezioni di trattativa in esclusiva con Prelios per la gestione degli Utp. Cedono invece Banco Bpm (-0,58%) e Unicredit (-0,11%). Fiacca Tim (-0,34%), il cui Cda si riunisce giovedì prossimo per discutere di un nuovo esposto alla Consob di Vivendi (+0,59% a Parigi), mentre giova ad Astaldi (+1,04%) l'ipotesi di proroga al 31 maggio a Salini Impregilo (+1,27%) per presentare la sua offerta definitiva. Poco mossa Campari dopo il rally della vigilia.