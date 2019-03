Borsa: Milano chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La Borsa di Milano (+0,38%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sulla crescita globale e sugli eventi politici nel Regno Unito per la Brexit.

Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund in calo a 248 punti e il rendimento del decennale italiano al 2,46%.

In cima al listino svetta Moncler (+2,2%). In positivo anche Saipem (+1,8%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs. In rialzo Tim (+0,8%), in vista della riunione del Cda per discutere di un nuovo esposto alla Consob di Vivendi (+1,3% a Parigi). Si mette in mostra il comparto dell'auto con Ferrari (+1,6%) ed Fca (+0,4%).

In ordine sparso le banche con Unicredit (+1,4%), Banco Bp (-1,2%), Bper (-0,8%) e Intesa (-0,2%) mentre chiudono in rialzo Mediobanca (+0,8%), Mps (+0,6%), Fineco (+0,5%) e Ubi (+0,2%).

Contrastati anche i titoli legati al petrolio con Tenaris (-1,3%), piatta Eni (-0,05%) in rialzo Snam (+0,4%).