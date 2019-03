Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con l'andamento positivo di Wall Street. Gli investitori restano cauti in attesa di segnali sull'andamento dell'economia globale. Resta sotto i riflettori la Brexit dopo che il parlamento Britannico sarà in prima linea sulla gestione dell'uscita dall'Ue. Attesa per il discorso del presidente della Bce Mario Draghi previsto per domani mattina. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1289 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. In positivo Parigi (+0,89%), Francoforte (+0,64%) e Londra (+0,26%). Piatta Madrid ( +0,03%).