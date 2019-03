Alitalia: Battisti, dossier in corso

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il dossier su Alitalia "è in corso di valutazione e quando saremo pronti lo diremo". Lo ha detto l'a.d. di Fs Gianfranco Battisti sottolineando che ci sono "due condizioni fondamentali: facciamo un'operazione se c'è un ritorno sull'investimento e deve essere un operazione di carattere industriale". "L'importante è che facciamo operazioni che contribuiscano a creare valore. Questa è la condizione essenziale perché si possa definire un progetto", ha detto Battisti a margine della presentazione dei risultati 2018 del gruppo. A chi gli chiedeva delle ipotesi di possibili partner come China Eastern, il manager ha risposto: "parliamo con tanti operatori. Il dossier è ancora blindato e aspettiamo di chiuderlo. Noi riteniamo che sia un'operazione di mercato: questa è la cosa fondamentale". Sul tempi del piano, ha aggiunto: "aspettiamo la definizione di cosa fare con Alitalia.

Per la parte ferroviaria siamo pronti".