Sardegna, otto voli Alitalia cancellati

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - Sono otto i voli da e per gli scali sardi di Cagliari (sei) e Alghero (due) cancellati da Alitalia nell'ambito dello sciopero nazionale di quattro ore di tutto il trasporto aereo indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Non si registra, invece, nessuno stop di aerei Air Italy nell'aeroporto di Olbia.

Al "Riviera del corallo" di Alghero anche il personale di terra della società di gestione Sogeaal sta aderendo allo sciopero pur garantendo i servizi minimi previsti dalla legge.

Secondo Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt-Cgil Sardegna, "servono risposte positive in merito al rinnovo ed alla applicazione del CCNL del Trasporto Aereo che garantisca tutta la filiera del comparto nonché unico strumento fondamentale ed indispensabile contro il dumping contrattuale. Se davvero si vuole rilanciare il settore si deve partire da questi temi".