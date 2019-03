Euro parte senza scosse a 1,1308

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Partenza senza scosse per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica scambia a 1,1308 dollari (+0,05%). Perde quota la sterlina a 1,3178 dollari (-0,2%) mentre si rincorrono voci di richieste di dimissioni del premier May da parte dei componenti del suo governo a causa della gestione della Brexit. In Asia, dove i listini azionari sono scivolati per i timori di recessione globale, lo yen si rafforza e scende sotto quota 110 verso il dollaro a 109,92.